Спецпредставитель Трампа объяснил распределение ролей в США в переговорах о прекращении войны

Президент Трамп распределил роли по подготовке "мирных переговоров" среди должностных лиц, занимающихся этим вопросом.

Источник: генерал Кит Келлог на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, "Европейская правда"

Детали: Кэллог заверил, что он участвует в этом процессе, вопреки слухам о его отстранении, которые распространились после разговора президента США и Владимира Путина.

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Напомним, после разговора с Путиным Дональд Трамп объявил о переговорной группе, в которые упомянул своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, но не назвал фамилии Келлога. Кит Келлог объяснил, что он не работает на российском направлении.

"Уиткофф работает больше по американо-российской линии, и я работаю также, на американо-украинско-европейской линии", – пояснил он.

Впрочем, генерал Келлог отметил, что он не будет принимать никаких решений, его задача – сформировать фундамент для решений Трампа.

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"Одна из причин, почему я здесь – это обсудить с членами НАТО, услышать, что они считают гарантиями безопасности. И тогда я передаю эту информацию человеку, который принимает решения – а это президент Трамп. Кит Келлог не будет принимать решения. Я не буду двигать историю", – пояснил он.

Кэллог также заявил считает эффективной деятельность Трампа. "Мы сделали за последние 30 дней больше (для прекращения войны), чем предыдущая администрация сделала за 3 года".

Примечательно, что в речи генерал не упоминал о победе или преимуществе Украины, а лишь о прекращении войны.

Напомним, в субботу Владимир Зеленский заявил, НАТО должно быть основой безопасности гарантий, но есть вариант.

В Европе продолжается дискуссия о действиях без США. В частности, Германия может начать поставки ракет Taurus в ВСУ после выборов.