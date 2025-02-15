США не вважають, що мирні переговори з Росією мають включати європейців – Келлог

Американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

Джерело: генерал Кіт Келлог у на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання про участь України і Європи у майбутніх мирних переговорах, він кількаразово запевнив, що Україна буде та має бути учасником переговорів.

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"Від США ніколи не звучало, що українці мають бути виключені з дискусії", – заявив він, нагадавши, що президент США також неодноразово говорив про залученість України до мирних переговорів.

Втім, Келлог не згадав про участь представників інших європейських держав. На прохання ведучої зустрічі пояснити, що це означає, Келлог заявив, що він "реаліст", і хоча він не вступає принципово проти участі європейських політиків у переговорах – він не вважає за необхідне долучати переговорів тих, хто є "частиною проблеми".

"Згадайте Мінськ-2 – там було купа європейських лідерів, і вони жахливо провалилися", – пояснив свою думку американський генерал.

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Як відомо, ця позиція повністю розходиться з позицією держав ЄС, які заявляють, що мирна угода без Європи – не варіант.

Перед цим Кіт Келлог пояснив розподіл ролей у США у переговорах про припинення війни.