Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

США не вважають, що мирні переговори з Росією мають включати європейців – Келлог

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 15:48
США не вважають, що мирні переговори з Росією мають включати європейців – Келлог
кіт келлог. фото: Getty Images

Американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

Джерело: генерал Кіт Келлог у на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання про участь України і Європи у майбутніх мирних переговорах, він кількаразово запевнив, що Україна буде та має бути учасником переговорів.

Реклама:

"Від США ніколи не звучало, що українці мають бути виключені з дискусії", – заявив він, нагадавши, що президент США також неодноразово говорив про залученість України до мирних переговорів.

Втім, Келлог не згадав про участь представників інших європейських держав. На прохання ведучої зустрічі пояснити, що це означає, Келлог заявив, що він "реаліст", і хоча він не вступає принципово проти участі європейських політиків у переговорах – він не вважає за необхідне долучати переговорів тих, хто є "частиною проблеми".

"Згадайте Мінськ-2 – там було купа європейських лідерів, і вони жахливо провалилися", – пояснив свою думку американський генерал.

РЕКЛАМА:

Як відомо, ця позиція повністю розходиться з позицією держав ЄС, які заявляють, що мирна угода без Європи – не варіант.

Перед цим Кіт Келлог пояснив розподіл ролей у США у переговорах про припинення війни.

переговориЄССШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
США не вважають, що мирні переговори з Росією мають включати європейців – Келлог
Трамп назвав "чудовою" промову свого віцепрезидента Венса у Мюнхені
Зеленський: Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці
Росія повинна відвести свої війська хоча б до лінії лютого 2022 року – Зеленський
Зеленський закликає створити в ЄС власну армію: Збройні сили Європи
ЗМІ: США пропонували Україні допомогу в обмін на 50% корисних копалин – Зеленський відмовився
Усі новини...
Росія запустила по Україні 70 дронів: жоден не досягнув цілі
Європа розробляє план відправлення своїх сил в Україну, торік була зустріч із Зеленським – AP
Зеленський: НАТО має бути основою безпекових гарантій, але є варіант
Мерц: Німеччина готова постачати Taurus до ЗСУ після виборів, але є умова
Останні новини
16:43
Зеленський розповів Мелоні про свої контакти з Трампом і його віцепрезидентом
16:35
Чим небезпечний низький цукор в крові та що з цим робити
16:32
відеоУ ДСНС розповіли про ситуацію на ЧАЕС після влучання дрона: роботи ведуться на висоті 100 метрів
16:05
фотоУ Молдові автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП: 16 постраждалих
16:03
FT дізналася, чому Україна відхилила пропозицію США щодо стратегічних металів
15:54
фотоУ Сербії – новий масштабний протест через трагедію на залізничному вокзалі
15:49
Український гонщик Бондарев встановив особистий рекорд на етапі Формули-4
15:48
США не вважають, що мирні переговори з Росією мають включати європейців – Келлог
15:46
Спецпредставник Трампа пояснив розподіл ролей у США у переговорах щодо припинення війни
15:35
Прем’єр Нідерландів на зустрічі із Зеленським: мирна угода без України та Європи – не варіант
Усі новини...
Реклама:
Реклама: