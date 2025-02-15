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США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев – Келлог

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 15:48
США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев – Келлог
кит келлог. фото: Getty Images

Американская позиция относительно "мирных переговоров" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

Источник: генерал Кит Келлог на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос об участии Украины и Европы в будущих мирных переговорах, он несколько раз заверил, что Украина будет и должна быть участником переговоров.

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"От США никогда не звучало, что украинцы должны быть исключены из дискуссии", – заявил он, напомнив, что президент США также неоднократно говорил о вовлеченности Украины в мирные переговоры.

Впрочем, Келлог не упомянул об участии представителей других европейских государств. На просьбу ведущей встречи объяснить, что это означает, Келлог заявил, что он "реалист", и хотя он не вступает принципиально против участия европейских политиков в переговорах – он не считает необходимым привлекать к переговорам тех, кто является "частью проблемы".

"Вспомните Минск-2 – там было куча европейских лидеров, и они ужасно провалились", – пояснил свое мнение американский генерал.

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Как известно, эта позиция полностью расходится с позицией государств ЕС, которые заявляют, что мирное соглашение без Европы – не вариант.

Перед этим Кит Келлог объяснил распределение ролей в США в переговорах о прекращении войны.

переговорыЕССШАУкраина
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