Росіяни активізували наступ на фронті: на 16 годину 176 боєзіткнень

Генштаб ЗСУ повідомив про активізацію ворога на лінії фронту – станом на 16 годину відбулося вже 176 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Для порівняння: станом на 16 годину п'ятниці 14 лютого було зафіксовано 72 бойових зіткнення, 13 лютого – також 72, 12 лютого – 74.

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Деталі: 15 лютого від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, такі як Олександрівка, Грем’ячка, Пономаренки, Біла Береза та Прогрес.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Вовчанська та Тихого, наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 35 разів атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, на даний час 23 боєзіткненя тривають.

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На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 19 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Дев’ять боєзіткнень триває.

Три ворожих штурми вже відбили українські захисники на Сіверському напрямку, шість боєзіткнень тривають, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають десять штурмів російських загарбників, ворог намагається прорватися до Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Сімнадцять боєзіткнень вже завершені.

На Торецькому напрямку захисники відбили вісім штурмових дій ворога в районах Торецька, Диліївки та Кримського, сім боїв точаться до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 47 спроб потіснити захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, 23 боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону захисників в районах населених пунктів Зеленівка та Велика Новосілка. Шість боєзіткнень тривають.

Авіаударів КАБами зазнали Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані на Гуляйпільському напрямку.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, чотири з яких тривають. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, також здійснив 182 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.