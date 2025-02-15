Россияне активизировали наступление на фронте: на 16 часов 176 боестолкновений

Генштаб ВСУ сообщил об активизации врага на линии фронта – по состоянию на 16 часов произошло уже 176 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Для сравнения: по состоянию на 16 часов пятницы 14 февраля было зафиксировано 72 боевых столкновения, 13 февраля – также 72, 12 февраля – 74.

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Детали: 15 февраля от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Александровка, Гремячка, Пономаренки, Белая Береза и Прогресс.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку Волчанска и Тихого, сейчас идет один бой.

На Купянском направлении российские оккупанты 35 раз атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосиново, в настоящее время 23 боестолкновения продолжаются.

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На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 19 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва. Девять боестолкновений продолжается.

Три вражеских штурма уже отбили украинские защитники на Северском направлении, шесть боестолкновений продолжаются, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают десять штурмов российских захватчиков, враг пытается прорваться к Предтечиному, Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра. Семнадцать боестолкновений уже завершены.

На Торецком направлении защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, семь боев продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 47 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надеевка, Андреевка и Удачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, 23 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону защитников в районах населенных пунктов Зеленовка и Великая Новоселка. Шесть боестолкновений продолжаются.

Авиаударам УАБами подверглись Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани на Гуляйпольском направлении.

На Курском направлении с начала суток состоялось 11 боестолкновений, четыре из которых продолжаются. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, также совершил 182 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.