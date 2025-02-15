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FT: США надіслали країнам Європи запит щодо гарантій безпеки для України

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 18:03
FT: США надіслали країнам Європи запит щодо гарантій безпеки для України
ілюстративне фото Getty Images

Держдеп США попросив уряди європейських держав повідомити докладну інформацію щодо озброєння, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні як частину будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з Росією.

Джерело: Financial Times із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників FT, які ознайомилися з документом, відповідний запит був надісланий цього тижня.

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"Цей (документ) – спосіб переконатися, що ми залучені в процес", – сказав один із посадовців.

За задумом Вашингтона, документ, розісланий Держдепартаментом США європейським урядам, має на меті з'ясувати готовність Європи захищати Україну після мирного врегулювання, а також ціну, яку Європа готова заплатити за участь у переговорах із РФ.

Держдепартамент запросив подробиці про військову техніку, яку європейські столиці могли б надати Україні, і про кількість бригад військ, які вони готові розгорнути, розповіли посадовці.

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"У листі ставиться низка загальних питань", – сказав американський посадовець, додавши, що він містить запит на "конкретні пропозиції або ідеї" щодо того, як може виглядати механізм безпеки на чолі з Європою.

Запит надійшов напередодні турне посланника президента США Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога європейськими столицями, яке розпочнеться наступного тижня в Брюсселі.

Що передувало: Під час Мюнхенської безпекової конференції Келлог заявив, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

Як відомо, ця позиція повністю розходиться з позицією держав ЄС, які заявляють, що мирна угода без Європи – не варіант.

СШАЄвропагарантії безпеки
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