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FT: США направили странам Европы запрос о гарантиях безопасности для Украины

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 15 февраля 2025, 18:03
FT: США направили странам Европы запрос о гарантиях безопасности для Украины
иллюстративное фото Getty Images

Госдеп США попросил правительства европейских государств сообщить подробную информацию о вооружении, миротворческих войсках и мерах безопасности, которые они могли бы предоставить Украине как часть любых гарантий безопасности для прекращения войны с Россией.

Источник: Financial Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников издания, которые ознакомились с документом, соответствующий запрос был направлен на этой неделе.

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"Этот (документ) – способ убедиться, что мы вовлечены в процесс", – сказал один из чиновников.

По замыслу Вашингтона, документ, разосланный Госдепартаментом США европейским правительствам, имеет целью выяснить готовность Европы защищать Украину после мирного урегулирования, а также цену, которую Европа готова заплатить за участие в переговорах с РФ.

Госдепартамент запросил подробности о военной технике, которую европейские столицы могли бы предоставить Украине, и о количестве бригад войск, которые они готовы развернуть, рассказали чиновники.

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"В письме ставится ряд общих вопросов", – сказал американский чиновник, добавив, что оно содержит запрос на „конкретные предложения или идеи" относительно того, как может выглядеть механизм безопасности во главе с Европой.

Запрос поступил накануне турне посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога по европейским столицам, которое начнется на следующей неделе в Брюсселе.

Что предшествовало: Во время Мюнхенской конференции по безопасности Келлог заявил, что американская позиция по "мирным переговорам" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

Как известно, эта позиция полностью расходится с позицией государств ЕС, которые заявляют, что мирное соглашение без Европы – не вариант.

СШАЕвропагарантии безопасности
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