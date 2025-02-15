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Зеленський: Я не дав згоду на підписання угоди про надра з США, вона ще не готова

Сергій Сидоренко, Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 18:19
Зеленський: Я не дав згоду на підписання угоди про надра з США, вона ще не готова
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої президентом США Дональдом Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.

Джерело: Зеленський на пресконференції на завершення Мюнхенської безпекової конференції, передає "Європейська правда"

Деталі: Зеленський заначив, що його підпису під угодою у будь-якому разі не стоятиме.

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"Угода підписується на рівні міністрів, але я президент і матиму вплив на її зміст", – заявив він.

Зеленський визнав, що зараз його згоди на укладання такої угоди немає, оскільки документ не досяг рівня готовності до підписання.

"Я не дав згоду на підписання угоди, тому що вона ще не готова", – заявив він.

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Описуючи очікування від документа, Зеленський пояснив, що у ній не може йтися лише про надра – а має йтися також про те, що є вигідним для України, згадавши безпекові гарантії.

"Це про інвестиції. І можна думати про те, як можна розподіляти прибутки, коли зрозумілі гарантії безпеки. Поки я цього там не побачив", – пояснив він.

Що передувало: Раніше американські ЗМІ повідомили, що американська сторона пропонувала  надати США 50% власності на корисні копалини, і Зеленський відмовився.

Водночас, у Мюнхені США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

ЗеленськийСША
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