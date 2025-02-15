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Зеленский: Я не дал согласие на подписание соглашения о недрах с США, оно еще не готово

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоСуббота, 15 февраля 2025, 18:19
Зеленский: Я не дал согласие на подписание соглашения о недрах с США, оно еще не готово
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отказывается от соглашения о недрах, анонсированного президентом США Дональдом Трампом, но пока документ не готов к подписанию.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в завершение Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что его подписи под соглашением в любом случае не будет стоять. "Соглашение подписывается на уровне министров, но я президент и буду иметь влияние на его содержание", – заявил он.

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Зеленский признал, что сейчас его согласия на заключение такого соглашения нет, поскольку документ не достиг уровня готовности к подписанию. "Я не дал согласие на подписание соглашения, потому что оно еще не готово", – заявил он.

Описывая ожидания от документа, президент Зеленский пояснил, что в нем не может идти речь только о недрах – а речь должна идти также о том, что выгодно для Украины, упомянув гарантии безопасности.

"Это об инвестициях. И можно думать о том, как можно распределять доходы, когда понятны гарантии безопасности. Пока я этого там не увидел", – пояснил он.

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Что предшествовало: Ранее американские СМИ сообщили, что американская сторона предлагала предоставить США 50% собственности на полезные ископаемые, и Зеленский отказался.

В то же время, в Мюнхене США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.

ЗеленскийСША
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