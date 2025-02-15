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Зеленський: Україна готова говорити з США про військову присутність не тільки на землі

Сергій Сидоренко, Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 18:34
Зеленський: Україна готова говорити з США про військову присутність не тільки на землі
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна наполягає на присутності американських військ у миротворчій місії, але це не обов’язково має бути американська піхота.

Джерело: Зеленський на пресконференції на завершення Мюнхенської безпекової конференції, передає "Європейська правда"

Деталі: Зеленський поділився розповіддю про те, як розгорталася одна з його дискусії з американськими представниками.

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Не назвавши свого співрозмовника, Зеленський заявив, що той сказав: "Не думаю, що ми готові до boots on the ground (присутності на українській землі)". "А я відповів: а як тоді щодо кораблів у воді?", – пояснив він.

Зеленський зазначив, що Україна у рамках миротворчої місії потребуватиме присутності різних родів військ, але для України критично, щоби у цій миротворчій місії брали участь не лише європейські, а й американські військові, навіть попри те, що зараз США не готові це обговорювати.

Що передувало: У Мюнхені США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

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Раніше Зеленський заявляв, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, у тому числі про миротворців.

ЗеленськийСШАмиротворці
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