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Зеленский: Украина готова говорить с США о военном присутствии не только на земле

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоСуббота, 15 февраля 2025, 18:34
Зеленский: Украина готова говорить с США о военном присутствии не только на земле
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина настаивает на присутствии американских войск в миротворческой миссии, но это не обязательно должна быть американская пехота.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в завершение Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда"

Детали: Зеленский поделился рассказом о том, как разворачивалась одна из его дискуссии с американскими представителями.

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Не назвав своего собеседника, Зеленский заявил, что тот сказал: "Не думаю, что мы готовы к boots on the ground (присутствию на украинской земле)". "А я ответил: а как тогда насчет кораблей в воде?", - пояснил он.

Зеленский отметил, что Украина в рамках миротворческой миссии потребует присутствия различных родов войск, но для Украины критично, чтобы в этой миротворческой миссии участвовали не только европейские, но и американские военные, даже несмотря на то, что сейчас США не готовы это обсуждать.

Что предшествовало: В Мюнхене США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.

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Ранее Зеленский заявлял, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, в том числе о миротворцах.

ЗеленскийСШАмиротворцы
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