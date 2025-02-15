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Зеленський кличе Келлога на лінію фронту: Треба зрозуміти реалії

Сергій Сидоренко, Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 18:52
Зеленський кличе Келлога на лінію фронту: Треба зрозуміти реалії
Кіт Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

Президент Володимир Зеленський розраховує, що представник президента США Дональда Трампа з питань переговорів щодо України Кіт Келлог відвідає військових на лінії фронту.

Джерело: Зеленський на пресконференції на завершення Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Зеленський пояснив, що його головна задача у діалозі з США – зробити так, щоби Сполучені Штати зрозуміли, що відбувається в Україні.

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"Американській стороні треба зрозуміти реалії, самим зрозуміти, побачити", – заявив він. Саме ці очікування пов’язані з візитом Келлога до України наступного тижня.

"Я сказав Келлогу – я поїду на фронт із ним, якщо він буде готовий", – заявив він, зазначивши, що вже повернеться на той час до Києва з азійської поїздки.

"Для мене теж важливо, щоби він мав доповідь від військових, від Сирського… Я дуже хочу, щоби він привіз все це президенту Трампу. Розказав це", – заявив він, висловивши очікування, що тоді стануть зрозумілішими можливі кроки США.

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"І після цього я готовий проговорити ці кроки з президентом Трампом", – додав він.

Що передувало: У Мюнхені США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Раніше Зеленський заявляв, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, у тому числі про миротворців.

ЗеленськийСШАвійна
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