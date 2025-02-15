Зеленский зовет Келлога на линию фронта: Надо понять реалии

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что представитель президента США Дональда Трампа по вопросам переговоров по Украине Кит Келлог посетит военных на линии фронта.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в завершение Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Зеленский пояснил, что его главная задача в диалоге с США – сделать так, чтобы США поняли, что происходит в Украине.

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"Американской стороне надо понять реалии, самим понять, увидеть", – заявил он. Именно эти ожидания связаны с визитом Келлога в Украину на следующей неделе.

"Я сказал Келлогу – я поеду на фронт с ним, если он будет готов", – заявил он, отметив, что уже вернется к тому времени в Киев из азиатской поездки.

"Для меня тоже важно, чтобы он имел доклад от военных, от Сырского... Я очень хочу, чтобы он привез все это президенту Трампу. Рассказал это", – заявил он, выразив ожидание, что тогда станут понятнее возможные шаги США.

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"И после этого я готов проговорить эти шаги с президентом Трампом", – добавил он.

Что предшествовало: В Мюнхене США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, в том числе о миротворцах.