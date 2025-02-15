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Зеленский зовет Келлога на линию фронта: Надо понять реалии

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоСуббота, 15 февраля 2025, 18:52
Зеленский зовет Келлога на линию фронта: Надо понять реалии
Кит Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что представитель президента США Дональда Трампа по вопросам переговоров по Украине Кит Келлог посетит военных на линии фронта.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в завершение Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Зеленский пояснил, что его главная задача в диалоге с США – сделать так, чтобы США поняли, что происходит в Украине.

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"Американской стороне надо понять реалии, самим понять, увидеть", – заявил он. Именно эти ожидания связаны с визитом Келлога в Украину на следующей неделе.

"Я сказал Келлогу – я поеду на фронт с ним, если он будет готов", – заявил он, отметив, что уже вернется к тому времени в Киев из азиатской поездки.

"Для меня тоже важно, чтобы он имел доклад от военных, от Сырского... Я очень хочу, чтобы он привез все это президенту Трампу. Рассказал это", – заявил он, выразив ожидание, что тогда станут понятнее возможные шаги США.

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"И после этого я готов проговорить эти шаги с президентом Трампом", – добавил он.

Что предшествовало: В Мюнхене США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, в том числе о миротворцах.

ЗеленскийСШАвойна
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