Зеленський поговорив із Шольцом про гарантії безпеки та роль Європи у миротворчому процесі
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі.
Джерело: Зеленський у Telegram
Дослівно: "Змістовно обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі. Будь-які домовленості не можуть нехтувати європейськими інтересами.
Окремо подякував за відкриття найближчим часом хабу єдності українців у Берліні.
Домовились і надалі працювати разом над зміцненням Європи".
Деталі: Зеленський також повідомив, що обговорив розширення співпраці з генеральним директором німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером.
"Ми вже маємо успішні кейси спільного ремонту техніки та локалізації виробництва, і Україна готова масштабувати: боєприпаси, бронетехніка, засоби ППО. Що більше цього буде, то безпечнішою зрештою стане наша Європа", – зазначив президент.
Що передувало: Зеленський і Шольц на полях Мюнхенської безпекової конференції підписали угоду про відкриття консультаційних центрів для українських біженців.