Зеленський поговорив із Шольцом про гарантії безпеки та роль Європи у миротворчому процесі

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Змістовно обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі. Будь-які домовленості не можуть нехтувати європейськими інтересами.

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Окремо подякував за відкриття найближчим часом хабу єдності українців у Берліні.

Домовились і надалі працювати разом над зміцненням Європи".

Деталі: Зеленський також повідомив, що обговорив розширення співпраці з генеральним директором німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

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"Ми вже маємо успішні кейси спільного ремонту техніки та локалізації виробництва, і Україна готова масштабувати: боєприпаси, бронетехніка, засоби ППО. Що більше цього буде, то безпечнішою зрештою стане наша Європа", – зазначив президент.

Що передувало: Зеленський і Шольц на полях Мюнхенської безпекової конференції підписали угоду про відкриття консультаційних центрів для українських біженців.