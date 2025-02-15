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Зеленский поговорил с Шольцом о гарантиях безопасности и роли Европы в миротворческом процессе

Катерина ТищенкоСуббота, 15 февраля 2025, 20:00
Зеленский поговорил с Шольцом о гарантиях безопасности и роли Европы в миротворческом процессе
Зеленский и Шольц 15 февраля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом обсудили совместные шаги для достижения прочного мира, гарантии безопасности и роль Европы в потенциальном миротворческом процессе.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Содержательно обсудили совместные шаги для достижения прочного мира, гарантии безопасности и роль Европы в потенциальном миротворческом процессе. Любые договоренности не могут пренебрегать европейскими интересами.

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Отдельно поблагодарил за открытие в ближайшее время хаба единства украинцев в Берлине.

Договорились и в дальнейшем работать вместе над укреплением Европы".

Детали: Зеленский также сообщил, что обсудил расширение сотрудничества с генеральным директором немецкой компании Rheinmetall AG Армином Паппергером.

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"Мы уже имеем успешные кейсы совместного ремонта техники и локализации производства, и Украина готова масштабировать: боеприпасы, бронетехника, средства ПВО. Чем больше этого будет, тем безопаснее в конце концов станет наша Европа", - отметил президент.

Что предшествовало: Зеленский и Шольц на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали соглашение об открытии консультационных центров для украинских беженцев.

ЗеленскийШольцГерманияоружие
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