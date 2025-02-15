Країни G7 домовилися пов'язати санкції проти РФ із перебігом мирних переговорів

Країни "Групи семи" (G7) домовилися пов’язати подальші посилення санкцій проти Росії з перебігом майбутніх мирних переговорів.

Джерело: заява за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи" у Мюнхені, яка є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: На полях Мюнхенської безпекової конференції відбулися переговори "Групи семи" на рівні міністрів закордонних справ, частина яких пройшла за участі українського міністра Андрія Сибіги. За підсумками зустрічі міністри узгодили спільне рішення.

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Дослівно заява: "Будь-які нові, додаткові санкції після лютого (2025 року) мають бути пов'язані з тим, чи докладатиме Російська Федерація реальних, добросовісних зусиль, спрямованих на припинення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній державі".

Деталі: Також члени G7 підтвердили "непохитну підтримку України" у захисті її територіальної цілісності.

Рішення G7 узгоджуються консенсусом, отже, за цю позицію голосували і США.

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Члени G7 у документі висловили задоволення діалогом із Сибігою, і нагадали про внесок держав-членів G7 у підтримку України, у тому числі через запровадження санкцій та використання доходів від заморожених російських суверенних активів.

Що передувало: У Мюнхені США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Водночас, Трамп нещодавно підтримав ідею про повернення РФ до G7.