Страны G7 договорились связать санкции против РФ с ходом мирных переговоров

Страны "Группы семи" (G7) договорились связать дальнейшие усиления санкций против России с ходом будущих мирных переговоров.

Источник: заявление по итогам встречи министров иностранных дел "Группы семи" в Мюнхене, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялись переговоры "Группы семи" на уровне министров иностранных дел, часть которых прошла при участии украинского министра Андрея Сибиги. По итогам встречи министры согласовали совместное решение.

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Дословно заявление: "Любые новые, дополнительные санкции после февраля (2025 года) должны быть связаны с тем, будет ли Российская Федерация прилагать реальные, добросовестные усилия, направленные на прекращение войны против Украины, что обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству".

Детали: Также члены G7 подтвердили "непоколебимую поддержку Украины" в защите ее территориальной целостности.

Решение G7 согласовываются консенсусом, следовательно, за эту позицию голосовали и США.

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Члены G7 в документе выразили удовлетворение диалогом с Сибигой, и напомнили о вкладе государств-членов G7 в поддержку Украины, в том числе через введение санкций и использование доходов от замороженных российских суверенных активов.

Что предшествовало: В Мюнхене США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины.

В то же время, Трамп недавно поддержал идею о возвращении РФ в G7.