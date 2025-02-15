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Зеленський: Ми почали роботу з командою Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий

Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 22:23
Зеленський: Ми почали роботу з командою Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий
Зеленський і Трамп у вересні 2024 року в Нью-Йорку, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала роботу з командою президента США Дональда Трампа й відчуває, що "успіх можливий".

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Ми розпочали роботу з командою Президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий. Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни.

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У нас була хороша телефонна розмова з президентом Трампом напередодні Мюнхенської конференції, змістовна зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо. Очікуємо вже скоро в Україні генерала Келлога для подальшого вивчення ситуації та пошуку шляхів для сильних і дійсно миротворчих рішень президента Трампа.

Наші команди дуже детально, уважно працюють над спеціальною угодою між нашими країнами, яка обовʼязково зміцнить Америку та Україну. Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялись".

Деталі: Зеленський відзначив також "хороші зустрічі" з сенаторами США та членами Палати представників.

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"Звичайно, і надалі буде дуже багато різноманітних намагань Путіна обманути всіх і затягнути війну. Але справжній мир можливий. І ми маємо його досягти: Україна, Сполучені Штати, Європа. Це наша з вами спільна безпека", – підкреслив президент.

Коментуючи роботу на Мюнхенській безпековій конференції, Зеленський відзначив, що "підтримка – відчутна", а "єдність – незмінна".

"Від Британії до Польщі, від Фінляндії до Іспанії всі у Європі усвідомлюють, що варто ставати тільки сильнішими. Збройні сили Європи потрібні. Скоординована, міцна дипломатія потрібна. Взаємодія з Америкою потрібна. Маємо бути надійними захисниками свого власного майбутнього у Європі, щоб з іншого боку Атлантики зберігався чіткий інтерес до союзництва з Європою", – йдеться у дописі.

ЗеленськийТрампСША
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