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Зеленский: Мы начали работу с командой Трампа и уже чувствуем, что успех возможен

Катерина ТищенкоСуббота, 15 февраля 2025, 22:23
Зеленский: Мы начали работу с командой Трампа и уже чувствуем, что успех возможен
Зеленский и Трамп в сентябре 2024 года в Нью-Йорке, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала работу с командой президента США Дональда Трампа и чувствует, что "успех возможен".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Мы начали работу с командой Президента Трампа и уже чувствуем, что успех возможен. Именно на Америку сейчас в мире смотрят как на силу, которая способна не только остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после войны.

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У нас был хороший телефонный разговор с президентом Трампом накануне Мюнхенской конференции, содержательная встреча с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Рубио. Ожидаем уже скоро в Украине генерала Келлога для дальнейшего изучения ситуации и поиска путей для сильных и действительно миротворческих решений президента Трампа.

Наши команды очень подробно, внимательно работают над специальным соглашением между нашими странами, которое обязательно укрепит Америку и Украину. Мы стремимся, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались".

Детали: Зеленский отметил также "хорошие встречи" с сенаторами США и членами Палаты представителей.

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"Конечно, и в дальнейшем будет очень много различных попыток Путина обмануть всех и затянуть войну. Но настоящий мир возможен. И мы должны его достичь: Украина, Соединенные Штаты, Европа. Это наша с вами общая безопасность", – подчеркнул президент.

Комментируя работу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский отметил, что "поддержка – ощутима", а "единство – неизменно".

"От Британии до Польши, от Финляндии до Испании все в Европе осознают, что стоит становиться только сильнее. Вооруженные силы Европы нужны. Скоординированная, крепкая дипломатия нужна. Взаимодействие с Америкой нужно. Должны быть надежными защитниками своего собственного будущего в Европе, чтобы с другой стороны Атлантики сохранялся четкий интерес к союзничеству с Европой", – говорится в посте.

ЗеленскийТрампСША
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