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Знову трагедія: на Одещині загинули троє дітей, які провалились під лід

Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 23:00
Знову трагедія: на Одещині загинули троє дітей, які провалились під лід
місце події, фото ДСНС

У селі Корсунці на Одещині 15 лютого троє дітей загинули, провалившись під лід на місцевому ставку.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Сьогодні в селі Корсунці Одеського району троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку. Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав.

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Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

Із родичами дітей працюють психологи ДСНС".

Що передувало: 13 лютого на річці Інгулець у селі Довге на Херсонщині під кригу провалилися п’ятеро дітей, двох із них вдалося врятувати, троє загинули.

Одеська областьнадзвичайна подіядіти
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