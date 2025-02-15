Знову трагедія: на Одещині загинули троє дітей, які провалились під лід
Субота, 15 лютого 2025, 23:00
У селі Корсунці на Одещині 15 лютого троє дітей загинули, провалившись під лід на місцевому ставку.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Сьогодні в селі Корсунці Одеського району троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку. Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав.
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Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.
Із родичами дітей працюють психологи ДСНС".
Що передувало: 13 лютого на річці Інгулець у селі Довге на Херсонщині під кригу провалилися п’ятеро дітей, двох із них вдалося врятувати, троє загинули.