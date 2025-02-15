Опять трагедия: в Одесской области погибли трое детей, которые провалились под лед

В селе Корсунцы Одесской области 15 февраля трое детей погибли, провалившись под лед на местном пруду.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Сегодня в селе Корсунцы Одесского района трое ребят, двум из которых по 15 и одному 14 лет, провалились под лед на местном пруду. Они решили испытать его на прочность, но он не выдержал.

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Прохожие вызвали чрезвычащиков, однако спасти детей не удалось. Водолазы ГСЧС достали из воды тела погибших.

С родственниками детей работают психологи ГСЧС".

Что предшествовало: 13 февраля на реке Ингулец в селе Долгое на Херсонщине под лед провалились пятеро детей, двоих из них удалось спасти, трое погибли.