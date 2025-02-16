Росіяни атакували Миколаїв "Шахедами": виникла пожежа, є пошкодження і постраждалий

У ніч проти 16 лютого в росіяни атакували Миколаїв "Шахедами", внаслідок чого виникла пожежа, є пошкодження і потерпілий.

Джерело: "Суспільне Миколаїв", мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Деталі: О 00:47 "Суспільне" повідомило про звук вибуху в місті.

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Пізніше, о 00:56, з’явилося повідомлення про повторні звуки вибухів у Миколаєві.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для Миколаєва.

Оновлено: Після першої ночі у Миколаєві знову було чути звуки вибухів.

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Пізніше про вибухи в місті повідомив мер Миколаєва.

Згодом Кім повідомив про те, що внаслідок атаки ворожих "Шхедів" у Миколаєві виникла пожежа, і є щонайменше один постраждалий.

Пряма мова Кіма: "В Миколаєві внаслідок атаки "Шахедів" виникла пожежа, є пошкодження магазину. На даний момент відомо про одного постраждалого".