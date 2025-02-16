Росіяни атакували Миколаїв "Шахедами": виникла пожежа, є пошкодження і постраждалий
У ніч проти 16 лютого в росіяни атакували Миколаїв "Шахедами", внаслідок чого виникла пожежа, є пошкодження і потерпілий.
Джерело: "Суспільне Миколаїв", мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Деталі: О 00:47 "Суспільне" повідомило про звук вибуху в місті.
Пізніше, о 00:56, з’явилося повідомлення про повторні звуки вибухів у Миколаєві.
Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для Миколаєва.
Оновлено: Після першої ночі у Миколаєві знову було чути звуки вибухів.
Пізніше про вибухи в місті повідомив мер Миколаєва.
Згодом Кім повідомив про те, що внаслідок атаки ворожих "Шхедів" у Миколаєві виникла пожежа, і є щонайменше один постраждалий.
Пряма мова Кіма: "В Миколаєві внаслідок атаки "Шахедів" виникла пожежа, є пошкодження магазину. На даний момент відомо про одного постраждалого".