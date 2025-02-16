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Россияне атаковали Николаев "Шахедами": возник пожар, есть повреждения и пострадавший

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 01:08
Россияне атаковали Николаев Шахедами: возник пожар, есть повреждения и пострадавший
взрыв, иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 16 февраля в россияне атаковали Николаев "Шахедами", в результате чего возник пожар, есть повреждения и пострадавший.

Источник: "Суспільне Николаев", мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Детали: В 00:47 "Суспільне" сообщило о звуке взрыва в городе.

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Позже, в 00:56, появилось сообщение о повторных звуках взрывов в Николаеве.

Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных БпЛА для Николаева.

Обновлено: После часа ночи в Николаеве снова были слышны звуки взрывов.

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Позже о взрывах в городе сообщил мэр Николаева.

Впоследствии Ким сообщил о том, что в результате атаки вражеских "Шхедов" в Николаеве возник пожар и есть по меньшей мере один пострадавший.

Прямая речь Кима: "В Николаеве в результате атаки "Шахедов" возник пожар, есть повреждения магазина. На данный момент известно об одном пострадавшем".

Николаеввзрыв
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