Чехія передала Україні 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня

В рамках чеської ініціативи з постачання Україні великокаліберних боєприпасів було поставлено 1,6 мільйона снарядів і, за словами президента Чехії Петра Павела, вона буде продовжуватись.

Джерело: Павел в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, цитує Reuters

Деталі: Видання нагадує, що рік тому Павел оголосив про допомогу Україні у її війні проти Росії в рамках чеської ініціативи.

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Президент Чехії зазначив, що фінансування поставок забезпечено до квітня, і ця ініціатива триватиме і після цього.

Пряма мова Павела: "Ми отримали від наших союзників достатньо ресурсів, щоб покрити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я провів переговори з союзниками, щоб розглянути можливість надання більших ресурсів".

"Зараз ми не можемо дозволити собі, так би мовити, зняти ногу з педалі газу… ми повинні підтримувати Україну принаймні до того часу, поки не буде прийнята мирна угода, і поки ми не будемо впевнені, що Україна може стояти на власних ногах".

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Деталі: В рамках цієї ініціативи чехи використовують свій дипломатичний, діловий і промисловий досвід для пошуку великокаліберних боєприпасів по всьому світу і відправляють їх в Україну за фінансування союзників НАТО.

Павел повідомив, що за останній рік Україна отримала 1,6 мільйона великокаліберних боєприпасів.

Що передувало: Глава МЗС Андрій Сибіга у січні розповів, що в Україну вже доставили 80% обіцяних в рамках чеської ініціативи боєприпасів. Він висловив подяку Чехії за цю ініціативу, яка, за його словами, виявилася дуже корисною.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у листопаді в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що у світі ще є велика кількість виготовлених боєприпасів, які в 2025 році можна було б викупити для ЗСУ.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди"