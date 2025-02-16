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Чехия передала Украине 1,6 млн снарядов и гарантирует поставки до апреля

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 01:58
Чехия передала Украине 1,6 млн снарядов и гарантирует поставки до апреля
Петр Павел, фото: Getty Images

В рамках чешской инициативы по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов было поставлено 1,6 миллиона снарядов и, по словам президента Чехии Петра Павела, она будет продолжаться.

Источник: Павел в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, цитирует Reuters

Детали: Издание напоминает, что год назад Павел объявил о помощи Украине в ее войне против России в рамках чешской инициативы.

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Президент Чехии отметил, что финансирование поставок обеспечено до апреля, и эта инициатива будет продолжаться и после этого.

Прямая речь Павела: "Мы получили от наших союзников достаточно ресурсов, чтобы покрыть потребности Украины до апреля этого года, а также здесь, на конференции, я провел переговоры с союзниками, чтобы рассмотреть возможность предоставления больших ресурсов".

"Сейчас мы не можем позволить себе, так сказать, снять ногу с педали газа... мы должны поддерживать Украину по крайней мере до тех пор, пока не будет принято мирное соглашение, и пока мы не будем уверены, что Украина может стоять на собственных ногах".

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Детали: В рамках этой инициативы чехи используют свой дипломатический, деловой и промышленный опыт для поиска крупнокалиберных боеприпасов по всему миру и отправляют их в Украину при финансировании союзников НАТО.

Павел сообщил, что за последний год Украина получила 1,6 миллиона крупнокалиберных боеприпасов.

Что предшествовало: Глава МИД Андрей Сибига в январе рассказал, что в Украину уже доставили 80% обещанных в рамках чешской инициативы боеприпасов. Он выразил благодарность Чехии за эту инициативу, которая, по его словам, оказалась очень полезной.

Напомним

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды"

Чехияоружиероссийско-украинская война
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