Ворог атакував 8 громад Сумщини, пошкоджені будинки, є травмований
Протягом минулого дня росіяни здійснили 40 обстрілів восьми громад Сумської області, внаслідок атак у двох громадах пошкоджені житлові будинки, травмована цивільна особа.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 62 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади".
Деталі: У двох громадах Сумщини внаслідок ворожих ударів пошкоджені 9 приватних житлових будинків, є травмований.
По Юнаківській громаді росіяни вдарили FPV-дронами з артилерії, завдали авіаційного удару з використанням КАБ – у громаді зафіксували понад 10 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватних житлових будинки.
По Сумській громаді ворог здійснив удар з використанням БпЛА. Внаслідок удару травмована цивільна особа, пошкоджені 5 приватних житлових будинків.