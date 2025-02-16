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Ворог атакував 8 громад Сумщини, пошкоджені будинки, є травмований

Ольга Глущенко Неділя, 16 лютого 2025, 02:56
Ворог атакував 8 громад Сумщини, пошкоджені будинки, є травмований
Наслідки російських ударів по Сумщині. Фото ілюстративне з Telegram прокуратури

Протягом минулого дня росіяни здійснили 40 обстрілів восьми громад Сумської області, внаслідок атак у двох громадах пошкоджені житлові будинки, травмована цивільна особа.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 62 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: У двох громадах Сумщини внаслідок ворожих ударів пошкоджені 9 приватних житлових будинків, є травмований.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили FPV-дронами з артилерії, завдали авіаційного удару з використанням КАБ – у громаді зафіксували понад 10 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватних житлових будинки.

По Сумській громаді ворог здійснив удар з використанням БпЛА. Внаслідок удару травмована цивільна особа, пошкоджені 5 приватних житлових будинків.

Сумська областьобстрілвибух
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