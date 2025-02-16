Враг атаковал 8 громад Сумщины, повреждены дома, есть травмированный

Последствия российских ударов по Сумской области. Фото иллюстративное из Telegram прокуратуры

В течение прошлого дня россияне совершили 40 обстрелов восьми общин Сумской области, в результате атак в двух общинах повреждены жилые дома, травмирован гражданский человек.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 62 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская громады".

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Детали: В двух громадах Сумщины в результате вражеских ударов повреждены 9 частных жилых домов, есть травмированный.

По Юнаковской громаде россияне ударили FPV-дронами из артиллерии, нанесли авиационный удар с использованием КАБ - в громаде зафиксировали более 10 взрывов. В результате атаки повреждены 4 частных жилых дома.

По Сумской громаде враг совершил удар с использованием БПЛА. В результате удара травмирован гражданский человек, повреждены 5 частных жилых домов.