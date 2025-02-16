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Нічний удар по Миколаєву: вирували пожежі, пошкоджено 5 будинків, один поранений

Станіслав ПогоріловНеділя, 16 лютого 2025, 08:15
Нічний удар по Миколаєву: вирували пожежі, пошкоджено 5 будинків, один поранений
Фото: ДСНС

У ніч на 16 лютого росіяни масована атакували Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа, зайнявся об’єкт критичної інфраструктури, було пошкоджено багатоквартирні будинки, один чоловік поранений.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Кіма: "В ніч на 16 лютого ворог здійснив масовону атаку на місто. Внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення".

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Деталі: За його словами, Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого - задовільний.

 

Також в ДСНС повідомили, що внаслідок падіння БпЛА та їх уламків зайнялось на об’єкті інфраструктури, пожежу оперативно погасили.

 

Повідомляється, що вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено девʼять БпЛА типу Shahed 131/136.

Миколаївбезпілотникивійна
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