Ночной удар по Николаеву: бушевали пожары, повреждены 5 домов, один раненый

В ночь на 16 февраля россияне массированная атаковали Николаев, в результате чего возник пожар, загорелся объект критической инфраструктуры, были повреждены многоквартирные дома, один человек ранен.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Кима: "В ночь на 16 февраля враг совершил массовую атаку на город. В результате чего есть повреждения на объекте критической инфраструктуры, возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов. Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения".

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Детали: По его словам, в результате атаки ранен 64-летний мужчина, он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего - удовлетворительное.

Также в ГСЧС сообщили, что в результате падения БпЛА и их обломков загорелось на объекте инфраструктуры, пожар оперативно погасили.

Сообщается, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено девять БПЛА типа Shahed 131/136.