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Стефанішина підтвердила блокування Угорщиною процесу вступу України до ЄС

Сергій Сидоренко, Станіслав ПогоріловНеділя, 16 лютого 2025, 09:08
Стефанішина підтвердила блокування Угорщиною процесу вступу України до ЄС
ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА, ФОТО: Getty Images

Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповіла, що Угорщина використала принцип одностайності рішень щодо розширення ЄС, щоби заблокувати подальше просування України на шляху до вступу.

Джерело: Стефанішина "Європейській правді"

Деталі: Про проблеми, які з’явилися у процесі вступу, Стефанішина коротко заявила під час публічної дискусії на "Українському ланчі", організованому у Мюнхені Фондом Віктора Пінчука.

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Пряма мова: "Поки ми тут говоримо, одна держава-член блокує вступний процес України до ЄС – це сталося буквально вчора".

Більше деталей: Стефанішина не навела спершу жодних додаткових деталей. Згодом, у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, Стефанішина визнала, що йдеться про Угорщину.

Раніше медіа з посиланням на джерела вже повідомляли, що угорці заблокували відкриття першого переговорного кластера.

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Пряма мова: "Дійсно, колеги з держав-членів повідомили нам про те, що представники країн ЄС не змогли затвердити офіційне запрошення на адресу України до відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС. Як стверджують, Угорщина  вимагає розширити перелік умов, висунутих на адресу України".

Ще більше деталей: Зараз Україна та Євросоюз готуються до початку практичної фази переговорів; для цього має відкритися кластер "Засадничі питання" (Fundamentals). За стандартною схемою, що діє у процесі розширення ЄС, для відкриття Fundamentals держава-кандидат має узгодити з Брюсселем дві "дорожні карти" – щодо верховенства права (включає також права людини), та щодо реформи системи держуправління. Надалі виконання цих дорожніх карт визначатиме прогрес України у переговорах загалом.

Угорщина вимагає, щоби у запиті на адресу України ЄС додав вимогу щодо підготовки третього документа – плану захисту національних меншин.

Зараз через цю розбіжність рух до початку переговорів повністю заблоковано, адже без відкриття Fundamentals неможливі жодні подальші рішення.

Наразі неясно, наскільки серйозну затримку це може спричинити. Стефанішина на запитання ЄП утрималася від прогнозів.

"Ми сподіваємося, що процес буде розблокований найближчим часом, а наразі чекаємо на деталі та готові пояснити, яких кроків Київ вже вживає у співпраці з угорською меншиною", – заявила віцепрем’єрка.

Раніше у ЄС заявляли, що Україна здатна відкрити всі кластери переговорів до кінця року.

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євроінтеграціяУкраїнаЄСУгорщина
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