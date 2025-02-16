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Стефанишина подтвердила блокирование Венгрией процесса вступления Украины в ЕС

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловВоскресенье, 16 февраля 2025, 09:08
Стефанишина подтвердила блокирование Венгрией процесса вступления Украины в ЕС
ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА, ФОТО: Getty Images

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина рассказала, что Венгрия использовала принцип единогласия решений по расширению ЕС, чтобы заблокировать дальнейшее продвижение Украины на пути к вступлению.

Источник: Стефанишина "Европейской правде"

Детали: О проблемах, которые появились в процессе вступления, Стефанишина кратко заявила во время публичной дискуссии на "Украинском ланче", организованном в Мюнхене Фондом Виктора Пинчука.

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Прямая речь: "Пока мы здесь говорим, одно государство-член блокирует вступительный процесс Украины в ЕС - это произошло буквально вчера".

Больше деталей: Стефанишина не привела сначала никаких дополнительных деталей. Впоследствии, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, Стефанишина признала, что речь идет о Венгрии.

Ранее медиа со ссылкой на источники уже сообщали, что венгры заблокировали открытие первого переговорного кластера.

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Прямая речь: "Действительно, коллеги из государств-членов сообщили нам о том, что представители стран ЕС не смогли утвердить официальное приглашение в адрес Украины к открытию первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Как утверждают, Венгрия требует расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины".

Еще больше деталей: Сейчас Украина и Евросоюз готовятся к началу практической фазы переговоров; для этого должен открыться кластер "Основополагающие вопросы" (Fundamentals). По стандартной схеме, действующей в процессе расширения ЕС, для открытия Fundamentals государство-кандидат должно согласовать с Брюсселем две "дорожные карты" – по верховенству права (включает также права человека), и по реформе системы госуправления. В дальнейшем выполнение этих дорожных карт будет определять прогресс Украины в переговорах в целом.

Венгрия требует, чтобы в запросе в адрес Украины ЕС добавил требование о подготовке третьего документа – плана защиты национальных меньшинств.

Сейчас из-за этого разногласия движение к началу переговоров полностью заблокировано, ведь без открытия Fundamentals невозможны никакие дальнейшие решения.

Пока неясно, насколько серьезную задержку это может вызвать. Стефанишина на вопрос ЕП воздержалась от прогнозов.

"Мы надеемся, что процесс будет разблокирован в ближайшее время, а пока ждем детали и готовы объяснить, какие шаги Киев уже принимает в сотрудничестве с венгерским меньшинством", – заявила вице-премьер.

Ранее в ЕС заявляли, что Украина способна открыть все кластеры переговоров до конца года.

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евроинтеграцияУкраинаЕСВенгрия
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