Протиповітряний бій 16 лютого: ППО збила 95 ударних дронів у 10 областях

У ніч на 16 лютого російські загарбники атакували Україну 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 95 ударних дронів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "Станом на 09.00 підтверджено збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях".

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Деталі: 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.