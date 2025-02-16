Противовоздушный бой 16 февраля: ПВО сбила 95 ударных дронов в 10 областях

В ночь на 16 февраля российские захватчики атаковали Украину 143-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО сбили 95 ударных дронов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Дословно: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 95-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях".

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Детали: 46 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Николаевщина и Одесская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.