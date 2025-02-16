Міністри країн ЄС терміново зібралися у Мюнхені після заяв США: вийдуть з новими ініціативами
Міністри закордонних справ країн ЄС у неділю, 16 лютого зібрались на термінове обговорення перед тим, як роз’їхатися після завершення Мюнхенської конференції з безпеки, після резонансної промови віцепрезидента США, який фактично оголосив про нові відносини з Європою.
Джерело: "Європейська правда", з посиланням на дописи низки присутніх на зустрічі, зокрема головної дипломатки ЄС Каї Каллас.
Пряма мова Каллас: "Закриваємо Мюнхенську конференцію-2025 хорошою дискусією між міністрами закородонних справ країн ЄС, які ще у Мюнхені. Європа зберігає міцну єдність у питанні підтримки України і посилення нашої власної оборони. Скоро вийдемо з новими ініціативами".
Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2025
Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.
We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce
Про зустріч розповіла також очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, зазначивши, що вони обмінялися думками про ситуацію за підсумками Мюнхенської конференції.
"Європа об’єднано підтримує Україну і рішуче віддана ідеї захисту вільного світу", – написала вона.
За інформацією "Європейської правди", зустріч скликали у суботу. Каллас запросила усіх міністрів закордонних справ, які ще залишались у Мюнхені, терміново зібратися на зустріч.
Попри те, що тема зустрічі публічно не оголошувалася, терміновість свідчить про її зв'язок з подіями у Мюнхені, де віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із гострою промовою, у якій фактично оголосив про нові відносини з Європою.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що промова Венса викликає враження, наче Америка "намагається посваритись" із Європою, але Європа не хоче цього.
Про її зміст – у публікації "Цінності дезінформації" та зміна влади у Європі. Мюнхенська промова Венса про нову політику США