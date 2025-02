Міністри країн ЄС терміново зібралися у Мюнхені після заяв США: вийдуть з новими ініціативами

Міністри закордонних справ країн ЄС у неділю, 16 лютого зібрались на термінове обговорення перед тим, як роз’їхатися після завершення Мюнхенської конференції з безпеки, після резонансної промови віцепрезидента США, який фактично оголосив про нові відносини з Європою.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на дописи низки присутніх на зустрічі, зокрема головної дипломатки ЄС Каї Каллас.

Пряма мова Каллас: "Закриваємо Мюнхенську конференцію-2025 хорошою дискусією між міністрами закородонних справ країн ЄС, які ще у Мюнхені. Європа зберігає міцну єдність у питанні підтримки України і посилення нашої власної оборони. Скоро вийдемо з новими ініціативами".

