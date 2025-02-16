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Министры стран ЕС срочно собрались в Мюнхене после заявлений США: выйдут с новыми инициативами

Мария Емец, Станислав ПогориловВоскресенье, 16 февраля 2025, 10:50
Министры стран ЕС срочно собрались в Мюнхене после заявлений США: выйдут с новыми инициативами
Каллас. Иллюстративное фото: Getty Images

Министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье, 16 февраля собрались на срочное обсуждение перед тем, как разъехаться после завершения Мюнхенской конференции по безопасности, после резонансной речи вице-президента США, который фактически объявил о новых отношениях с Европой.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на сообщения ряда присутствующих на встрече, в частности главного дипломата ЕС Каи Каллас.

Прямая речь Каллас: "Закрываем Мюнхенскую конференцию-2025 хорошей дискуссией между министрами закородонних дел стран ЕС, которые еще в Мюнхене. Европа сохраняет прочное единство в вопросе поддержки Украины и усиления нашей собственной обороны. Скоро выйдем с новыми инициативами".

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О встрече рассказала также глава МИД Финляндии Элина Валтонен, отметив, что они обменялись мнениями о ситуации по итогам Мюнхенской конференции.

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"Европа объединенно поддерживает Украину и решительно привержена идее защиты свободного мира", – написала она.

По информации "Европейской правды", встречу созвали в субботу. Каллас пригласила собраться всех министров иностранных дел, которые еще оставались в Мюнхене.

Несмотря на то, что тема встречи публично не объявлялась, срочность свидетельствует о ее связи с событиями в Мюнхене, где вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с острой речью, в которой фактически объявил о новых отношениях с Европой.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что речь Вэнса вызывает впечатление, будто Америка "пытается поссориться" с Европой, но Европа не хочет этого.

О ее содержании – в публикации "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе. Мюнхенская речь Вэнса о новой политике США

ЕССША
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