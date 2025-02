Министры стран ЕС срочно собрались в Мюнхене после заявлений США: выйдут с новыми инициативами

Министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье, 16 февраля собрались на срочное обсуждение перед тем, как разъехаться после завершения Мюнхенской конференции по безопасности, после резонансной речи вице-президента США, который фактически объявил о новых отношениях с Европой.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на сообщения ряда присутствующих на встрече, в частности главного дипломата ЕС Каи Каллас.

Прямая речь Каллас: "Закрываем Мюнхенскую конференцию-2025 хорошей дискуссией между министрами закородонних дел стран ЕС, которые еще в Мюнхене. Европа сохраняет прочное единство в вопросе поддержки Украины и усиления нашей собственной обороны. Скоро выйдем с новыми инициативами".

Реклама:

Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.



Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.



We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce