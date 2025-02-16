Министры стран ЕС срочно собрались в Мюнхене после заявлений США: выйдут с новыми инициативами

Министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье, 16 февраля собрались на срочное обсуждение перед тем, как разъехаться после завершения Мюнхенской конференции по безопасности, после резонансной речи вице-президента США, который фактически объявил о новых отношениях с Европой.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на сообщения ряда присутствующих на встрече, в частности главного дипломата ЕС Каи Каллас.

Прямая речь Каллас: "Закрываем Мюнхенскую конференцию-2025 хорошей дискуссией между министрами закородонних дел стран ЕС, которые еще в Мюнхене. Европа сохраняет прочное единство в вопросе поддержки Украины и усиления нашей собственной обороны. Скоро выйдем с новыми инициативами".

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Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.



Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.



We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce — Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2025

О встрече рассказала также глава МИД Финляндии Элина Валтонен, отметив, что они обменялись мнениями о ситуации по итогам Мюнхенской конференции.

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"Европа объединенно поддерживает Украину и решительно привержена идее защиты свободного мира", – написала она.

По информации "Европейской правды", встречу созвали в субботу. Каллас пригласила собраться всех министров иностранных дел, которые еще оставались в Мюнхене.

Несмотря на то, что тема встречи публично не объявлялась, срочность свидетельствует о ее связи с событиями в Мюнхене, где вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с острой речью, в которой фактически объявил о новых отношениях с Европой.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что речь Вэнса вызывает впечатление, будто Америка "пытается поссориться" с Европой, но Европа не хочет этого.

О ее содержании – в публикации "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе. Мюнхенская речь Вэнса о новой политике США