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Сікорський: Про об’єднання європейських армій домовлятись не будуть

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловНеділя, 16 лютого 2025, 11:40
Сікорський: Про об’єднання європейських армій домовлятись не будуть
Радослав Сікорський. фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у телеефірі TVP World ввечері 15 лютого заявив, що об’єднання національних армій європейських держав "не відбудеться".

Джерело"Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Коли Сікорського запитали про ймовірність створення об’єднаної європейської армії, міністр зауважив, що важливо конкретизувати, що вкладають у це поняття.

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Пряма мова: "Якщо ви маєте на увазі під цим об’єднання національних армій – цього не буде. Але я завжди виступав за те, щоб Європа, ЄС розвивали свої обороні спроможності.

Якщо США хочуть, щоб ми робили більше для обороноздатності – у цьому має бути національна компонента, компонента НАТО, але й також, думаю, компонента ЄС, європейські субсидії для оборонної індустрії, щоб наростити нашу спроможність виробляти, але й також якась європейська сила, що вартує свого імені".

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