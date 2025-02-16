Сікорський: Про об’єднання європейських армій домовлятись не будуть
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у телеефірі TVP World ввечері 15 лютого заявив, що об’єднання національних армій європейських держав "не відбудеться".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Коли Сікорського запитали про ймовірність створення об’єднаної європейської армії, міністр зауважив, що важливо конкретизувати, що вкладають у це поняття.
Пряма мова: "Якщо ви маєте на увазі під цим об’єднання національних армій – цього не буде. Але я завжди виступав за те, щоб Європа, ЄС розвивали свої обороні спроможності.
Якщо США хочуть, щоб ми робили більше для обороноздатності – у цьому має бути національна компонента, компонента НАТО, але й також, думаю, компонента ЄС, європейські субсидії для оборонної індустрії, щоб наростити нашу спроможність виробляти, але й також якась європейська сила, що вартує свого імені".
Що було раніше:
- Перед цим президент України Володимир Зеленський висловив думку, що настав час створювати збройні сили Європи.
- У ці ж дні у Politico вийшла колонка прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, де він озвучує ідею, що українська армія з її досвідом могла б стати "кістяком" спільної європейської.