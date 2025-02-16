Сикорский: Об объединении европейских армий договариваться не будут

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в телеэфире TVP World вечером 15 февраля заявил, что объединение национальных армий европейских государств "не произойдет".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Когда Сикорского спросили о вероятности создания объединенной европейской армии, министр отметил, что важно конкретизировать, что вкладывают в это понятие.

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Прямая речь: "Если вы имеете в виду под этим объединение национальных армий - этого не будет. Но я всегда выступал за то, чтобы Европа, ЕС развивали свои оборонительные способности.

Если США хотят, чтобы мы делали больше для обороноспособности - в этом должна быть национальная компонента, компонента НАТО, но также, думаю, компонента ЕС, европейские субсидии для оборонной индустрии, чтобы нарастить нашу способность производить, но также какая-то европейская сила, которая стоит своего имени".

Что предшествовало:

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