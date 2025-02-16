Сикорский: Об объединении европейских армий договариваться не будут
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в телеэфире TVP World вечером 15 февраля заявил, что объединение национальных армий европейских государств "не произойдет".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Когда Сикорского спросили о вероятности создания объединенной европейской армии, министр отметил, что важно конкретизировать, что вкладывают в это понятие.
Прямая речь: "Если вы имеете в виду под этим объединение национальных армий - этого не будет. Но я всегда выступал за то, чтобы Европа, ЕС развивали свои оборонительные способности.
Если США хотят, чтобы мы делали больше для обороноспособности - в этом должна быть национальная компонента, компонента НАТО, но также, думаю, компонента ЕС, европейские субсидии для оборонной индустрии, чтобы нарастить нашу способность производить, но также какая-то европейская сила, которая стоит своего имени".
Что предшествовало:
- Перед этим президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что пришло время создавать вооруженные силы Европы.
- В эти же дни в Politico вышла колонка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, где он озвучивает идею, что украинская армия с ее опытом могла бы стать "костяком" общеевропейской.