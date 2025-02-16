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Розвідка Британії про бої під Покровськом: росіяни намагаються обрізати логістику і оточити місто

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловНеділя, 16 лютого 2025, 12:00
Розвідка Британії про бої під Покровськом: росіяни намагаються обрізати логістику і оточити місто
Фото: Getty Images

Ключові зусилля РФ під Покровськом зосереджені на тому, щоб обрізати логістичні шляхи до міста і оточити його, йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 16 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд британської розвідки

Деталі: В огляді нагадують, що 13 лютого Росія заявила про захоплення села Водяне Друге, що розташоване східніше Покровська та Мирнограда біля траси Н-32, що сполучає Костянтинівку і Мирноград – важливого логістичного маршруту для українських оборонців.

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"У цьому районі тривають бої, українські сили скоріш за все відбивають більшість атак", – розповідає розвідка.

Із західного флангу цієї ділянки фронту сили оборони України контратакують біля Котлиного на трасі Т-04-06 та у Піщаному, за обидва йдуть напружені бої.

"Українські сили скоріш за все намагаються завадити просуванню росіян, щоб узбезпечити головний шлях постачання у напрямку Удачного, що за 12 км на південний захід від Покровська", – зазначають в огляді. 

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Аналітики розвідки вважають, що головним пріоритетом наступальних дій РФ під Покровськом є обрізання логістичних шляхів та оточення міста, і це коштує росіянам великих втрат.

В огляді наводять цифри, озвучені ОСУВ "Хортиця" цього тижня, про те, що за січень в районі Покровська росіяни втратили 7000 убитими та до 15 тисяч пораненими або зниклими безвісти. 

Передісторія:

розвідкаросійсько-українська війна
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