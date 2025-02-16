Разведка Британии о боях под Покровском: россияне пытаются обрезать логистику и окружить город
Ключевые усилия РФ под Покровском сосредоточены на том, чтобы обрезать логистические пути к городу и окружить его, говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 16 февраля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор британской разведки
Детали: В обзоре напоминают, что 13 февраля Россия заявила о захвате села Водяное Второе, расположенного восточнее Покровска и Мирнограда у трассы Н-32, соединяющей Константиновку и Мирноград - важного логистического маршрута для украинских защитников.
"В этом районе продолжаются бои, украинские силы скорее всего отражают большинство атак", - рассказывает разведка.
С западного фланга этого участка фронта силы обороны Украины контратакуют возле Котлиного на трассе Т-04-06 и в Песчаном, за оба идут напряженные бои.
"Украинские силы скорее всего пытаются помешать продвижению россиян, чтобы обеспечить главный путь снабжения в направлении Удачного, что в 12 км к юго-западу от Покровска", – отмечают в обзоре.
Аналитики разведки считают, что главным приоритетом наступательных действий РФ под Покровском является обрезание логистических путей и окружение города, и это стоит россиянам больших потерь.
В обзоре приводят цифры, озвученные ОСУВ "Хортица" на этой неделе, о том, что за январь в районе Покровска россияне потеряли 7000 убитыми и до 15 тысяч ранеными или пропавшими без вести.
Что предшествовало:
- Ранее разведка Британии на основе статистики, которую приводит Генштаб ВСУ, назвала январь 2025 года худшим месяцем потерь для РФ после декабря 2024 года.
- Разведывательный центр сил обороны Эстонии оценил, что в январе 2025 года захват одного квадратного километра украинской территории стоил РФ жизней 100 ее военных.