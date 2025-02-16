Стубб вказав на червоні лінії щодо України на прикладі радянсько-фінської війни

Президент Фінляндії Александр Стубб у публічній дискусії з колегами в рамках мирних переговорів щодо України заявив, що є червоні лінії, на яких мають наполягати європейські гравці.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Він доєднався до позиції багатьох колег про неприпустимість викреслювання перспективи вступу України в НАТО, але розвинув ідею на фінському прикладі.

Реклама:

Стубб, пояснив, чому у заявах про підтримку України йдеться про три стовпи, які потребують абсолютної гарантії – це незалежність, суверенітет і територіальна цілісність.

Пряма мова: "У другій світовій війні Фінляндія зберегла суверенітет, але втратила (на деякий час – ред.) суверенітет щодо вибору зовнішньополітичних союзів, у які ми можемо вступати, і втратила 10% території. Є дві червоні лінії, щодо яких не може бути жодної дискусії – це членство України в ЄС і НАТО".

Українці вже ведуть вступні переговори і вони будуть європейцями, а не росіянами. І на якомусь етапі Україна буде в НАТО".

РЕКЛАМА:

Передісторія: