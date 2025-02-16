Стубб указал на красные линии по Украине на примере советско-финской войны
Президент Финляндии Александр Стубб в публичной дискуссии с коллегами в рамках мирных переговоров по Украине заявил, что есть красные линии, на которых должны настаивать европейские игроки.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Он присоединился к позиции многих коллег о недопустимости вычеркивания перспективы вступления Украины в НАТО, но развил идею на финском примере.
Стубб, объяснил, почему в заявлениях о поддержке Украины говорится о трех столпах, которые требуют абсолютной гарантии - это независимость, суверенитет и территориальная целостность.
Прямая речь: "Во второй мировой войне Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла (на некоторое время - ред.) суверенитет по выбору внешнеполитических союзов, в которые мы можем вступать, и потеряла 10% территории. Есть две красные линии, по которым не может быть никакой дискуссии – это членство Украины в ЕС и НАТО.
Украинцы уже ведут вступительные переговоры и они будут европейцами, а не россиянами. И на каком-то этапе Украина будет в НАТО".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что президент Зеленский готов говорить с Дональдом Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии.
- Впрочем, от США звучат значительно более скептические заявления – в частности, глава Пентагона и в дальнейшем защищает свое заявление о маловероятности вступления Украины в НАТО.