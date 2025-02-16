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Стубб указал на красные линии по Украине на примере советско-финской войны

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловВоскресенье, 16 февраля 2025, 13:05
Стубб указал на красные линии по Украине на примере советско-финской войны
Александр Стубб 11 февраля 2024 года, фото Bloomberg via Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб в публичной дискуссии с коллегами в рамках мирных переговоров по Украине заявил, что есть красные линии, на которых должны настаивать европейские игроки.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Он присоединился к позиции многих коллег о недопустимости вычеркивания перспективы вступления Украины в НАТО, но развил идею на финском примере.

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Стубб, объяснил, почему в заявлениях о поддержке Украины говорится о трех столпах, которые требуют абсолютной гарантии - это независимость, суверенитет и территориальная целостность.

Прямая речь: "Во второй мировой войне Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла (на некоторое время - ред.) суверенитет по выбору внешнеполитических союзов, в которые мы можем вступать, и потеряла 10% территории. Есть две красные линии, по которым не может быть никакой дискуссии – это членство Украины в ЕС и НАТО.

Украинцы уже ведут вступительные переговоры и они будут европейцами, а не россиянами. И на каком-то этапе Украина будет в НАТО".

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Предыстория:

ФинляндияУкраинаНАТОЕС
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