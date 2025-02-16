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Росіяни пішли на штурм на Курщині колоною під червоними прапорами

Валентина РоманенкоНеділя, 16 лютого 2025, 16:18
Росіяни пішли на штурм на Курщині колоною під червоними прапорами
скриншот

Сили оборони розгромили колону російських морпіхів, які висунулися на штурм через мінне поле під зливою українських дронів у Курській області РФ.

Джерело: 47 окрема механізована бригада "Магура"

Дослівно: "Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників . Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули "елітну" російську 155 бригаду морпіхів із прапорами "пабєди". Але замість "пабєди" вийшло традиційне "мракобєсіє".

Не збентежило ворогів ні мінне поле, ні рій українських дронів 47 бригади "Маґура". Від наших "пташок" різко втомилися не тільки танки. Один з танкістів вирішив "відпочити" біля підбитої машини – і наш FPV батальйону ББС допоміг йому остаточно".

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Курська область війнаРосія
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