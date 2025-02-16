Россияне пошли на штурм на Курщине колонной под красными флагами

Силы обороны разгромили колонну российских морпехов, которые выдвинулись на штурм через минное поле под ливнем украинских дронов в Курской области РФ.

Источник: 47 отдельная механизированная бригада "Магура"

Дословно: "Россияне снова пошли в штурм на Курщине против 47 бригады и смежников. Колонной из более десятка танков и около роты врагов - на штурм бросили "элитную" российскую 155 бригаду морпехов с флагами "победы". Но вместо "победы" получилось традиционное "мракобесие".

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Не смутило врагов ни минное поле, ни рой украинских дронов 47 бригады "Магура". От наших "птичек" резко устали не только танки. Один из танкистов решил "отдохнуть" возле подбитой машины - и наш FPV батальона ББС помог ему окончательно".