Россияне пошли на штурм на Курщине колонной под красными флагами
Силы обороны разгромили колонну российских морпехов, которые выдвинулись на штурм через минное поле под ливнем украинских дронов в Курской области РФ.
Источник: 47 отдельная механизированная бригада "Магура"
Дословно: "Россияне снова пошли в штурм на Курщине против 47 бригады и смежников. Колонной из более десятка танков и около роты врагов - на штурм бросили "элитную" российскую 155 бригаду морпехов с флагами "победы". Но вместо "победы" получилось традиционное "мракобесие".
Не смутило врагов ни минное поле, ни рой украинских дронов 47 бригады "Магура". От наших "птичек" резко устали не только танки. Один из танкистов решил "отдохнуть" возле подбитой машины - и наш FPV батальона ББС помог ему окончательно".
Росіяни пішли на штурм на Курщині під радянськими прапорами... через мінне поле. Що з того вийшло - показує 47 бригада pic.twitter.com/N8pBheAvMX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 16, 2025