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У Білому домі заявили, що Зеленський "недалекоглядно" відмовився підписувати угоду з США

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 16 лютого 2025, 17:08
У Білому домі заявили, що Зеленський недалекоглядно відмовився підписувати угоду з США
Володимир Зеленський, ілюстративне фото ОП

Речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз назвав "недалекоглядним" рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Джерело: Г'юз, якого цитує АР, пише "Європейська правда"

Пряма мова Г'юза: "Президент Зеленський недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні".

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Деталі: Речник заявив, що угода про корисні копалини дозволить американським платникам податків "повернути" гроші, надіслані Києву, і водночас сприятиме зростанню української економіки.

За його словами, Білий дім вважає, що "обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами будуть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємною частиною тривалого миру".

"США визнають це, росіяни визнають це, і українці повинні визнати це", – сказав речник.

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За словами одного з нинішніх і одного з колишніх українських високопосадовців, пропозиція США не передбачала жодних конкретних гарантій безпеки Україні.

"Я не дозволив міністрам підписати відповідну угоду, тому що, на мою думку, вона не готова захистити нас, наші інтереси", – сказав Зеленський у суботу в Мюнхені.

За словами джерела агентства, Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс не обговорювали деталі американського документа під час зустрічі в п'ятницю на Мюнхенській конференції з питань безпеки. 

За словами високопосадовця, ця зустріч була "дуже хорошою" і "змістовною", і Венс чітко дав зрозуміти, що їхньою з Трампом головною метою є досягнення міцного, тривалого миру.

Зеленський сказав Венсу, що справжній мир вимагає від України "сильної позиції" на початку переговорів, підкреслив, що американські переговірники повинні приїхати в Україну, і що США, Україна і Європа повинні бути за столом переговорів з Росією.

Що передувало: За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.

Як відомо, для обговорення економічного партнерства з Україною, 13 лютого, до Києва прибув міністр фінансів Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям. 

СШАЗеленський
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