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В Белом доме заявили, что Зеленский "недальновидно" отказался подписывать соглашение с США

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 17:08
В Белом доме заявили, что Зеленский недальновидно отказался подписывать соглашение с США
Владимир Зеленский, иллюстративное фото ОП

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз назвал "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

Источник: Хьюз, которого цитирует АР, пишет "Европейская правда"

Прямая речь Хьюза: "Президент Зеленский недальновидно отнесся к замечательной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине".

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Детали: Спикер заявил, что соглашение о полезных ископаемых позволит американским налогоплательщикам "вернуть" деньги, присланные Киеву, и одновременно будет способствовать росту украинской экономики.

По его словам, Белый дом считает, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами будут лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью длительного мира".

"США признают это, россияне признают это, и украинцы должны признать это", - сказал спикер.

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По словам одного из нынешних и одного из бывших украинских чиновников, предложение США не предусматривало никаких конкретных гарантий безопасности Украины.

"Я не позволил министрам подписать соответствующее соглашение, потому что, по моему мнению, оно не готово защитить нас, наши интересы", - сказал Зеленский в субботу в Мюнхене.

По словам источника агентства, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс не обсуждали детали американского документа во время встречи в пятницу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По словам чиновника, эта встреча была "очень хорошей" и "содержательной", и Вэнс четко дал понять, что их с Трампом главной целью является достижение прочного, длительного мира.

Зеленский сказал Вэнсу, что настоящий мир требует от Украины "сильной позиции" в начале переговоров, подчеркнул, что американские переговорщики должны приехать в Украину, и что США, Украина и Европа должны быть за столом переговоров с Россией.

Что предшествовало: По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ.

Как известно, для обсуждения экономического партнерства с Украиной, 13 февраля, в Киев прибыл министр финансов Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

14 февраля в Мюнхене была перенесена встреча Зеленского и Вэнса, чтобы дать США возможность поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.

СШАЗеленский
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