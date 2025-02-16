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Глава МЗС Польщі: Келлог представив переговорну тактику США, яка "вселяє надії"

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 16 лютого 2025, 17:30
Глава МЗС Польщі: Келлог представив переговорну тактику США, яка вселяє надії
Радослав Сікорський, фото Bloomberg via Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ознайомився з тактикою США щодо переговорів про припинення війни в Україні, й ці ідеї "вселяють певні надії", хоча й є "неортодоксальними".

Джерело: Сікорський у коментарі журналістам, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Пряма мова: "Генерал Келлог (спецпосланець США щодо Росії та України. – ред.) представив мені особисто і колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів...

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Я не буду їх (ідеї – ред.) тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі".

Що передувало: Напередодні Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Натомість держави ЄС заявляють, що мирна угода з Росією без Європи – не варіант.

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Президент Франції Емманюель Макрон проведе екстрений саміт європейських лідерів у понеділок, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

ПольщаСШАпереговори
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