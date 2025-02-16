Глава МИД Польши: Келлог представил переговорную тактику США, которая "вселяет надежды"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ознакомился с тактикой США относительно переговоров о прекращении войны в Украине, и эти идеи "вселяют определенные надежды", хотя и являются "неортодоксальными".

Источник: Сикорский в комментарии журналистам, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Прямая речь: "Генерал Келлог (спецпосланник США по России и Украине. - ред.) представил мне лично и кругу европейских союзников переговорную тактику Соединенных Штатов ...

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Я не буду их (идеи - ред.) здесь раскрывать. Они внушают определенные надежды. Они неортодоксальные, но мы желаем им удачи".

Что предшествовало: Накануне Кит Келлог удивил Европу, заявив, что она не будет иметь места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Зато государства ЕС заявляют, что мирное соглашение с Россией без Европы – не вариант.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренный саммит европейских лидеров в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.