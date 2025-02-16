Reuters: США запитали країни Європи, що їм потрібно від Вашингтона для надання Україні гарантій безпеки

У листі, з яким Сполучені Штати звернулись до країн Європи з проханням підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України, США також запитали союзників, що їм потрібно від Вашингтона для реалізації таких заходів.

Джерело: Reuters, яке ознайомилось із документом, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: ЗМІ повідомили в суботу, що США надіслали європейським урядам опитувальник, в якому запитують, який внесок вони могли би зробити в гарантії безпеки України.

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Водночас, повний текст, із яким ознайомилося агентство, показує, що США також запитують, що європейським державам потрібно від Вашингтона для того, щоб мати можливість зробити свій внесок. Цей елемент, як очікують, привітають багато європейських урядів, які дали зрозуміти, що можуть надати гарантії безпеки лише за підтримки США.

"Які вимоги щодо підтримки з боку США, якщо такі є, ваш уряд вважав би необхідними для своєї участі в цих механізмах безпеки? Зокрема, які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, будуть потрібні від США?" – йшлося в одному із запитань.

Два європейських дипломати сказали, що ще тривають дебати про те, як європейські столиці будуть реагувати. Але дехто вважає, що європейці мають надати колективну відповідь. Деякі європейські лідери, в тому числі лідери Британії та Німеччини, зберуться в понеділок у Парижі на екстрений саміт щодо України.

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У документі також запитують, які європейські та/або треті країни, на їхню думку, могли б або хотіли б взяти участь у такій домовленості, і чи були б їхні країни готові розгорнути війська в Україні як частину мирного врегулювання.

"Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирного врегулювання, якою, на вашу думку, має бути необхідна чисельність таких сил на чолі з Європою? Як і де ці сили були б розгорнуті, і на який термін?" – йдеться в документі.

Європейців також запитали, до яких дій США, союзники і партнери повинні бути готові, якщо Росія нападе на ці сили.

"Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічної підтримки ваш уряд готовий надати Україні, щоб покращити її переговорні позиції та посилити тиск на Росію?" – запитували також в опитувальнику.

У ньому також запитують, що європейські уряди були б готові зробити для посилення санкцій проти Росії.

Що передувало: Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпосланець президента США з питань України і Росії Кіт Келлог заявив, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.