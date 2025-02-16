Reuters: США спросили Европу, что ей нужно от Вашингтона для предоставления Украине гарантий безопасности

В письме, с которым Соединенные Штаты обратились к странам Европы с просьбой подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины, США также спросили союзников, что им нужно от Вашингтона для реализации таких мер.

Источник: Reuters, которое ознакомилось с документом, сообщает "Европейская правда"

Детали: СМИ сообщили в субботу, что США направили европейским правительствам опросник, в котором спрашивают, какой вклад они могли бы сделать в гарантии безопасности Украины.

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В то же время, полный текст, с которым ознакомилось агентство, показывает, что США также спрашивают, что европейским государствам нужно от Вашингтона для того, чтобы иметь возможность сделать свой вклад. Этот элемент, как ожидается, приветствуют многие европейские правительства, которые дали понять, что могут предоставить гарантии безопасности только при поддержке США.

"Какие требования по поддержке со стороны США, если таковые имеются, ваше правительство считало бы необходимыми для своего участия в этих механизмах безопасности? В частности, какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы, по вашему мнению, потребуются от США?" – говорилось в одном из вопросов.

Два европейских дипломата сказали, что еще продолжаются дебаты о том, как европейские столицы будут реагировать. Но некоторые считают, что европейцы должны предоставить коллективный ответ. Некоторые европейские лидеры, в том числе лидеры Великобритании и Германии, соберутся в понедельник в Париже на экстренный саммит по Украине.

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В документе также спрашивают, какие европейские и/или третьи страны, по их мнению, могли бы или хотели бы принять участие в такой договоренности, и были бы их страны готовы развернуть войска в Украине как часть мирного урегулирования.

"Если бы военные силы третьих стран были развернуты в Украине в рамках мирного урегулирования, какой, по вашему мнению, должна быть необходимая численность таких сил во главе с Европой? Как и где эти силы были бы развернуты, и на какой срок?" – говорится в документе.

Европейцев также спросили, к каким действиям США, союзники и партнеры должны быть готовы, если Россия нападет на эти силы.

"Какие дополнительные возможности, оборудование и варианты технической поддержки ваше правительство готово предоставить Украине, чтобы улучшить ее переговорные позиции и усилить давление на Россию?" – спрашивали также в опроснике.

В нем также спрашивают, что европейские правительства были бы готовы сделать для усиления санкций против России.

Что предшествовало: Во время Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что американская позиция по "мирным переговорам" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.