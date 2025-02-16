Зеленський: Я б хотів, щоб у пріоритеті для Трампа була Україна, а не Росія

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб у пріоритеті для президента США Дональда Трампа була Україна, а не Росія.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю NBC News

Пряма мова: "Я б дуже хотів, щоб Україна була в пріоритеті для Трампа, а не Росія. І я сподіваюся, що ми важливіші.

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Ми не такі великі, як Росія, але я вважаю, що стратегічно Україна важливіша для Сполучених Штатів, тому що ми справді партнери, союзники і поділяємо спільні цінності".

Деталі: На запитання, чи вірить він, що Трамп веде переговори добросовісно, ​​Зеленський відповів: "Сподіваюся. Сподіваюся. Так, я на це розраховую. Я дуже на це розраховую".

Він також попередив, що ніхто, включаючи Трампа, не повинен вірити правителю РФ Володимиру Путіну на слово.

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"Не довіряйте Путіну. Не вірте лише словам про припинення вогню", – сказав український президент, посилаючись на власний досвід наближення до мирної угоди з Росією у 2019 році, яка розвалилася.

На запитання, що б він сказав Путіну, якби вони зустрілися для мирних переговорів, Зеленський назвав російського лідера "вбивцею" та "терористом".

"Він убивця, і він ніколи не зміниться… І тому це діалог з терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньо сили, щоб виштовхнути його. Тому я маю про це говорити. Отже, наші союзники можуть дати мені таку силу, щоб виштовхнути його", – сказав президент.

Він також заявив, що немає "жодного лідера у світі, який дійсно може укласти угоду з Путіним без нас".

Тим не менш, український лідер віддав Трампу заслугу в тому, що він викликав страх у Путіна, що може призвести до серйозних мирних переговорів між двома країнами.

Зеленський також зазначив, що Україна ніколи юридично не визнає окуповані території російськими.

За його словами, в майбутньому Україна шукатиме "хороший шлях, дипломатичний" шлях повернення територіальних втрат, але "люди – це найважливіше на сьогодні".

Зеленський також сказав, що все ще вважає можливою перемогу України у війні у військовому плані.

"Звичайно, так. Але це багато втрат… О, ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це занадто. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", – заявив він.